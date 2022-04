Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les intentions de Pochettino avec Ramos !

Publié le 30 avril 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il aurait fait le forcing en coulisse pour recruter Sergio Ramos au PSG selon Le Parisien, Mauricio Pochettino aurait eu un plan bien précis avec l’Espagnol, qu’il n’a pas pu mettre en place cette saison…

Outre Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos a également débarqué libre de tout contrat au PSG, le sien au Real Madrid n’ayant pas été prolongé. Cependant, en raison de ses problèmes au mollet et au genou, Ramos n’a pas pu régulièrement être aligné dans le onze de départ de Mauricio Pochettino qui aurait été derrière son recrutement l’été dernier. Et le plan de l’entraîneur du PSG aurait été de concrètement s’appuyer sur l’ex-capitaine du Real Madrid dans une défense à trois et sur personne d’autre.

Pochettino aurait tout misé sur Ramos pour sa défense à trois…