Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino justifie son choix fort avec les pépites du projet QSI !

Publié le 30 avril 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Ce vendredi, Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Eric-Junior Dina Ebimbe sont restés sur le banc face au RC de Strasbourg. Après cette rencontre, Mauricio Pochettino a justifié sa décision.

Certains imaginaient voir Edouard Michut, Xavi Simons ou Eric-Junior Dina Ebimbe fouler la pelouse de la Meinau après que le PSG ait obtenu le titre de champion de France. Mais c'était mal connaître Mauricio Pochettino, qui a décidé de laisser ses trois jeunes sur le banc des remplaçants face au RC de Strasbourg ce vendredi (3-3). Un mauvais signal envoyé notamment à Xavi Simons, en pleine négociation pour prolonger son contrat avec le PSG, qui prend fin dans les prochaines semaines.

« Je crois que c'est très important de respecter l'adversaire »