Mercato - PSG : Un énorme coup se confirme avec Conte !

Publié le 1 mai 2022 à 0h15 par Axel Cornic

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino, Antonio Conte pourrait emmener Nicolo Barella dans ses valises.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Depuis l’automne dernier, nous vous parlons sur le10sport.com de l’intention des dirigeants de changer d’entraineur. Pourtant, Mauricio Pochettino a plusieurs fois annoncé ces derniers jours vouloir aller au bout de son contrat, qui se termine en juin prochain. « On va continuer de travailler et je suis très content parce que l’équipe ne lâche pas et aujourd’hui on a vu le professionnalisme et l’envie de jouer » a expliqué le coach du PSG, en marge du match nul face au RC Strasbourg (3-3). « Et c’est très important. Après, demain, c’est demain. Aujourd’hui, à 100% avec le PSG ». Parallèlement, les spéculations autour de sa succession continuent à fuser et alors que nous vous avons expliqué que Zinedine Zidane est la grande priorité de Doha, la piste Antonio Conte a fait surface.

L'Inter a peur pour Barella