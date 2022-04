Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique déjà avec Antonio Conte !

Publié le 30 avril 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Outre Zinedine Zidane, le nom d’Antonio Conte revient très souvent pour venir entraîner le PSG. Toutefois, ces dernières heures, cette piste a pris du plomb dans l’aile.

Quel sera le prochain entraîneur du PSG ? Telle est la question qui est posée depuis maintenant plusieurs semaines. En effet, alors qu’il est acté que Mauricio Pochettino sera remercié en fin de saison, le Qatar doit donc trouver celui qui viendra le faire oublier sur le banc parisien. Alors que la priorité numéro 1 se nomme Zinedine Zidane, d’autres options sont toutefois à l’étude car l’ancien entraîneur du Real Madrid donnerait sa priorité à l’équipe de France. Ainsi, la piste menant à Antonio Conte revient de plus en plus. Comme le10sport.com vous l’a expliqué, l’Italien, actuellement en poste à Tottenham, fait bel et bien partie des options étudiées par le PSG, mais aucun contact n’a été entamé pour le moment.

Conte encore très loin du PSG ?