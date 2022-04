Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a un plan B à 40M€ pour Haaland !

Publié le 30 avril 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Alors qu’Erling Braut Haaland s’éloignerait petit à petit du Real Madrid, les Merengue souhaiteraient tout de même faire venir un attaquant cet été.

Du côté du Real Madrid, on attend actuellement l’arrivée de Kylian Mbappé. Et malheureusement, pour Florentino Pérez, le rêve de l’associer avec Erling Braut Haaland ne devrait pas se réaliser cet été. En effet, en partance de Dortmund, le Norvégien semble plutôt prendre la direction de Manchester City. Un coup dur pour le Real Madrid, qui s’activerait déjà sur des plans B pour oublier l’échec Haaland. Et un dossier à 40M€ aurait été activé par les Merengue.

De Tomas de retour au Real Madrid ?