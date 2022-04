Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Dortmund sur le feuilleton Haaland !

Publié le 29 avril 2022 à 22h10 par Dan Marciano

PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a fait le point sur l'avenir d'Erling Haaland. Il a confirmé l'existence d'une clause libératoire dans le contrat du joueur et annonce qu'une décision devrait être prise dans les prochains jours.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Erling Haaland ne dévoile sa décision. Selon les dernières rumeurs, l'attaquant de 21 ans aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de cette saison et aurait donné son accord pour rejoindre Manchester City. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a coché aussi le nom d'Haaland, tout comme le Real Madrid et le Bayern Munich, mais ces trois équipes auraient une longueur de retard.

« Il a une décision à prendre, ça finira par arriver »