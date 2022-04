Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Riyad Mahrez prend forme pour Leonardo !

Publié le 29 avril 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Alors qu'Angel Di Maria devrait quitter Paris à la fin de cette saison, le PSG aurait coché le nom de Riyad Mahrez. Et à en croire la presse anglaise, l'international algérien pourrait recevoir un bon de sortie lors du prochain mercato.

L'aventure touche à sa fin pour Angel Di Maria. L'international argentin ne sera pas conservé par le PSG, qui s'est déjà mis à la recherche de son remplaçant. Il y a quelques semaines, le nom d'Ousmane Dembélé avait été évoqué du côté de Paris. Mais selon L'Equipe et Foot Mercato, Leonardo en pincerait aussi pour Riyad Mahrez, lié à Manchester City jusqu'en 2023. Et l'international algérien pourrait bien être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival.

Manchester City prêt à se séparer de Mahrez ?