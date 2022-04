Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à faire une fleur à Leonardo pour cet été ?

Publié le 30 avril 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Le Real Madrid pourrait laisser la voie libre au PSG dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Concentré sur la piste Kylian Mbappé, le club espagnol ne ferait pas du recrutement d'un milieu de terrain une priorité.

Le PSG a fait du recrutement d'un milieu de terrain l'une de ses grandes priorités estivales. Deux dossiers seraient en haut de la pile : celui de Paul Pogba (Manchester United) et celui d'Aurélien Tchouaméni. Agé de 22 ans, ce dernier réalise une grande saison sous les couleurs de l'AS Monaco et figure sur les tablettes de plusieurs équipes anglaises, mais aussi du Real Madrid. Toutefois, Carlo Ancelotti a annoncé que la piste Tchouaméni était loin d'être prioritaire.« Nous n'avons pas besoin de renforts à ce poste. Nous avons Kroos, Camavinga ou Ceballos, qui peut jouer à ce poste. Toni peut jouer comme pivot, comme il l'a montré en seconde période à Séville » a confié l'entraîneur du Real Madrid.

Le Real Madrid hésite pour Tchouaméni