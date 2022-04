Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé joue un mauvais tour au Qatar !

Publié le 30 avril 2022 à 11h15 par Axel Cornic

L’entourage de Kylian Mbappé discuterait toujours avec le Real Madrid, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques semaines.

On rentre dans le sprint final. Dans précisément deux mois, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et pourra donc filer entre les doigts du Paris Saint-Germain, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com pousse toujours pour le prolonger. Ce dossier fait d’ailleurs énormément parler, puisque Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti ont été au cœur d’un échange par médias interposés tout récemment... ce qui sembla agacer le principal concerné ! En marge du match nul face au RC Strasbourg ce vendredi (3-3), Mbappé a en effet clairement fait part d’un certain mécontentement devant les questions incessantes des journalistes concernant son avenir.

Les avocats de Mbappé parlent avec le Real Madrid