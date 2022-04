Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland totalement relancé ?

Publié le 30 avril 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Après le PSG, Manchester City et le Real Madrid, un nouveau cador européen souhaite s’attacher les services d’Erling Haaland, prodige du Borussia Dortmund.

L’été sera bouillant pour Erling Haaland. Après un an et demi passé au Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans semble prêt à faire le grand saut vers un top club européen. Nous vous avions révélé dès aout dernier sur le10sport.com l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais beaucoup de choses se sont passées depuis, surtout avec l’irruption de Manchester City dans ce dossier. En Angleterre comme en Allemagne on assure d’ailleurs que les Citizens seraient tout proches de touches au but avec Haaland, qui deviendrait donc l’attaquant de pointe tant recherché par Pep Guardiola.

Le Bayern Munich reste dans l’ombre