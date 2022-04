Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de théâtre dans le feuilleton Lewandowski ?

Publié le 30 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Derrière le discours optimiste que laisse filtrer la direction du Barça dans le deal Lewandowski persiste une réalité moins évidente. Analyse.

Selon le quotidien sportif catalan Sport , le FC Barcelone aurait programmé une offre entre 30 et 35 millions d’euros au Bayern pour Robert Lewandowski, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le club allemand, et il aurait sollicité le buteur polonais afin qu’il obtienne du Bayern son bon de sortie à ce tarif. Alors qu’un optimisme règne sur le dossier du fait de la volonté du buteur de signer, la réalité apparaît un peu plus aléatoire…

Le Bayern est-il réellement disposé à accepter une telle offre ?