Mercato - Barcelone : Laporta s'active pour offrir le «nouveau Messi» à Xavi !

Publié le 30 avril 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Pour étoffer l'effectif de Xavi, Joan Laporta aurait coché le nom de Breno Melo. D'ailleurs, le président du FC Barcelone aurait déjà rencontré le représentant du crack brésilien de 17 ans pour mener à bien ce dossier.

Pour permettre à Xavi de remplir ses objectifs avec le FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas ménagé ses efforts. En effet, le président du Barça s'est activé pour renforcer l'effectif de son nouvel entraineur. Et son travail a porté ses fruits, puisqu'il a réussi à recruter Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Malgré tout, Joan Laporta ne compterait pas en rester-là et serait bien décidé à en faire plus lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le patron du FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Breno Melo.

Une réunion au sommet entre le Barça et le clan Breno Melo ?