Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour cette première vente XXL de l'été !

Publié le 30 avril 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Leandro Paredes pourrait faire son retour en Serie A cet été. Selon la presse italienne, la Juventus aurait approché l'entourage du joueur pour tenter de rafler la mise sur ce dossier.

Passé par Boca Juniors, l'AS Rome et Empoli, Leandro Paredes a quitté le Zenit en janvier 2019 pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le séjour de l'Argentin à Paris n'a pas vraiment été une grande réussite. Alors qu'il a connu de grandes difficultés au sein du club de la capitale, Leandro Paredes aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. Et s'il défend toujours les couleurs du PSG, le compatriote de Lionel Messi n'aurait toujours pas convaincu sa direction de le conserver. Ce qui pourrait provoquer son retour en Serie A.

La Juve a approché le clan Leandro Paredes