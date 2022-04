Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 1h15 par Axel Cornic

Vraisemblablement pas heureux à Chelsea, Romelu Lukaku pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival, avec le PSG qui pourrait se tourner vers lui en cas de départ de Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé se joue maintenant avec la date fatidique du 30 juin qui approche à grands pas. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’espoir de le prolonger, mais à deux mois de la fin de son contrat, on se prépare également au pire. Plusieurs pistes ont été évoquées pour remplacer Mbappé au PSG, mais récemment une nouvelle a fait surface avec Romelu Lukaku. Il faut dire que le Belge pourrait être l’une des grandes occasions de l’été, puisqu’il a clairement évoqué son mal-être à Chelsea, qui traverse d’ailleurs une période avec les nombreuses polémiques autour de son propriétaire.

L’Inter ne pense pas du tout à un retour de Lukaku