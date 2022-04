Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première vente de taille prend forme pour cet été !

Publié le 30 avril 2022 à 15h15 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes pourrait poursuivre sa carrière en Serie A, championnat qu’il a déjà disputé par le passé.

Personne n’est à l’abri au Paris Saint-Germain. Après l’énième échec en Ligue des Champions, le club de la capitale devrait encore changer de visage avec L’Équipe qui a récemment annoncé une grande vague de départs. C’est le cas avec Leandro Paredes, qui ne semble décidément plus rentrer dans les plans du PSG. Avec les possibles arrivés de Paul Pogba ou encore de Lucas Paqueta et Sergej Milinkovic-Savic, l’Argentin devrait être poussé vers la sortie et aurait déjà plusieurs options pour rebondir. Elles concerneraient surtout l’Italie, avec notamment son ancien club de l’AS Roma qui aimerait le récupérer.

C’est très chaud avec l’Inter, un peu moins avec la Juventus