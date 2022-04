Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce la couleur pour le prochain mercato !

Publié le 30 avril 2022 à 16h00 par Dan Marciano

Présent ce samedi en conférence de presse, Xavi a eu l'occasion de se prononcer sur le prochain mercato estival du FC Barcelone; Le technicien catalan a fait connaître sa position sur le recrutement.

Le FC Barcelone espère ne pas revivre un mercato estival similaire à celui de 2021. L'année dernière, le club catalan avait été profondément marqué par les adieux de sa star Lionel Messi, aujourd'hui au PSG. Président de la formation, Joan Laporta voudrait tourner la page et enchaîne les entretiens, ces derniers jours, notamment avec des agents pour boucler certains dossiers. Alors que les arrivées de Franck Kessié et d'Andreas Christensen seraient actées en interne, le FC Barcelone travaillerait sur la piste Robert Lewandowski, mais aussi sur l'arrivée d'un latéral gauche et d'un défenseur central.

« Nous devons avoir deux joueurs de haut niveau par poste au Barça »