Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fixé une condition pour le départ de Frenkie De Jong !

Publié le 1 mai 2022 à 1h45 par La rédaction

Alors que Frenkie De Jong est ciblé par Manchester United, le FC Barcelone pourrait demander Anthony Elanga et Scott McTominay en échange.

Le Paris Saint-Germain devrait être actif lors du mercato estival. Afin de pouvoir enfin remporter la Ligue des Champions, Leonardo compte renouveler l’effectif en attirant plusieurs joueurs de classe mondiale, et cible notamment Frenkie De Jong. Toutefois, Manchester United s’intéresse également à la situation de l’international néerlandais, et le FC Barcelone pourrait être tenté par un échange avec deux mancuniens.

Barcelone veut Elanga et McTominay

Désireux de retrouver le joueur qu’il a lancé à l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag souhaiterait recruter Frenkie De Jong à Manchester United. Toutefois, le FC Barcelone et l’international néerlandais ne semble pas vouloir se séparer, et cette opération devrait être compliquée à finaliser. Toutefois, si le milieu de terrain venait à changer d'avis, le Barça serait prêt à l’échanger, mais souhaiterait obtenir Anthony Elanga et Scott McTominay selon Gerard Romero.