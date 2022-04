Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba figurerait sur les tablettes de plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Sachant qu'elle aurait reçu une proposition de prolongation de la part des Red Devils depuis plusieurs mois, La Pioche jouerait la montre car elle serait emballée par l'idée de se lancer un nouveau défi.

Formé à Manchester United, Paul Pogba a migré vers la Juventus très jeune pour avoir une chance de lancer sa carrière. Et après plusieurs saisons de bons et loyaux à la Vieille Dame , La Pioche a décidé de revenir là où elle a fait ses premiers pas pour laisser une toute autre empreinte chez les Red Devils . Toutefois, sa mission n'a pas vraiment eu l'effet escompté, puisque son come back à Manchester est loin d'être parfait. S'il a eu l'occasion de faire ses preuves à United, Paul Pogba a aussi vécu des moments très compliqués, et notamment cette saison où il est loin d'être un élément incontournable du XI mancunien. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, le champion du monde français pourrait partir par la petite porte, en prenant le large librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

Paul Pogba est séduit par l'intérêt du PSG

Conscient de la situation contractuelle de Paul Pogba, Leonardo ne compterait pas laisser filer l'occasion en or de le recruter pour 0€ le 1er juillet. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque plusieurs autres écuries européennes, et notamment le Real Madrid et la Juventus, seraient également à l'affût. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, le décès de Mino Raiola - survenu ce samedi - pourrait également lui compliquer la tâche. En effet, d'après Mundo Deportivo , la disparition de l'agent de Paul Pogba pourrait bouleverser les négociations et retarder l'issue de ce feuilleton. Malgré tout, le PSG aurait tout de même une bonne raison de rester confiant sur ce dossier.

Paul Pogba fait attendre Manchester United parce qu'il veut changer d'air