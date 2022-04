Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne lâche rien pour Xavi Simons !

Publié le 29 avril 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 29 avril 2022 à 19h42

Bien que son contrat court jusqu’en juin prochain, le PSG garderait espoir de trouver un accord avec Xavi Simons pour prolonger son bail.

Le PSG pourrait-il laisser filer Xavi Simons cet été soit trois ans après avoir chipé la pépite néerlandaise de 18 ans au FC Barcelone ? Représenté par Mino Raiola qui a de sérieux problèmes de santé ces dernières semaines, le milieu de terrain va, en l’état, quitter le PSG libre de tout contrat. Pour autant, Mauricio Pochettino a envoyé un message clair à Simons et à une autre pépite en la personne d’Edouard Michut. « Simons et Michut s'entraînent avec nous et ont gagné en expérience cette saison. Ils peuvent avoir un rôle dans le futur ». Et ce, bien que l’entraîneur du PSG n’ait pas vraiment laissé un temps de jeu conséquent aux deux pépites des U19 du Paris Saint-Germain au fil de la saison hormis la parenthèse enchantée du mois de janvier. De quoi jeter un énorme froid sur l’avenir de Xavi Simons au PSG et de mettre en péril une éventuelle prolongation de contrat du Néerlandais ?

Xavi Simons est heureux au PSG !

C’est du moins ce que certains médias ont laissé entendre ces dernières semaines alors que la volonté première du PSG resterait de prolonger le contrat de Xavi Simons. Et qu’en est-il de la position du principal intéressé sur son avenir ? « C’est vraiment beau le soutien que j’ai des supporters ! Ce que je peux dire, c’est que je veux continuer à travailler chaque jour pour pouvoir jouer… Après c’est le coach qui fait ses choix. Mais c’est bien, je suis content à Paris et on va voir ! » . Voici le message que Simons a fait passer à l’occasion d’une entrevue avec Canal-Supporters.

Et le Qatar veut le conserver