Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Frenkie de Jong a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 30 avril 2022 à 17h41

Bien que le PSG et Manchester United sembleraient garder un oeil sur le feuilleton Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais n’aurait pas l’intention de quitter le FC Barcelone, club auquel il est contractuellement lié jusqu’en juin 2026.

À l’hiver 2019, une énorme bataille faisait rage sur le marché pour le recrutement de Frenkie de Jong qui brillait sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Manchester City, la Juventus ainsi que le PSG semblaient être sur les rangs. Mais finalement, c’est bien le FC Barcelone qui est sorti victorieux de cette course à la signature de l’international néerlandais et depuis, une prolongation de contrat a même été signée jusqu’en juin 2026. De quoi assurer l’avenir de De Jong au FC Barcelone ? Pas vraiment car selon Foot Mercato , les envies de départ étalées dans la presse ne proviendraient pas du joueur, mais plutôt de son agent. Mais il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole lie le nom de Frenkie de Jong au PSG une nouvelle fois, en atteste l’information communiquée dernièrement par la Cadena SER. Et malgré quelques irrégularités cette saison, le FC Barcelone ne devrait pas se séparer de Frenkie de Jong cet été selon son ancien coach Ronald Koeman, bien qu’ El Chiringuito ait affirmé le contraire en disant qu’il ne faudrait qu’une offre de 70M€ pour inciter le FC Barcelone à tourner la page De Jong. « Le Barça ne veut pas vendre Frenkie. C'est un grand joueur, un grand milieu de terrain. Il traverse quelques matchs où il n'a pas été à son niveau. Je ne doute pas de lui, pour moi il est un élément permanent des Pays-Bas. J'espère qu'il reviendra ».

Xavi et Jordi Cruyff placent leur confiance en De Jong !

Invité à s’exprimer sur plusieurs dossiers chauds tels que la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé ou encore l’éventuel transfert de Robert Lewandowski, Jordi Cruyff a affirmé cette semaine qu’il n’était pas vraiment question d’un départ de Frenkie de Jong. « Il est beaucoup critiqué. Mais c'est un joueur très apprécié, dans le club et dans le monde du football . Ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes au milieu de quelque chose qui est au-dessus de l'avenir de chacun. Frenkie est valorisé par toute la planète football, ce n’est pas un hasard. Il sait ce qu’il doit faire. Nous, on veut atteindre nos objectifs et penser à la fin de saison ». Voici le message que le secrétaire technique du FC Barcelone a fait passer ces derniers jours. De son côté, Xavi Hernandez a été encore plus direct en demandant que le milieu de terrain du Barça reste au club culé pour de nombreuses lors de deux conférences interposées. « Il a fait d’excellents match, mais il doit être constant. Il doit faire des des différences. Je ne vois pas de joueurs comme lui. C’est un joueur très important pour le moment, mais aussi pour l’avenir (…). Il peut être l’un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années. Si ça ne tenait qu’à moi, il continuerait plusieurs années ». Et quand est-il de l’intérêt de Manchester United et de la position de Frenkie de Jong sur la question ?

De Jong veut toujours réussir au Barça !