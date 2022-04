Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l'opération Ousmane Dembélé !

Publié le 30 avril 2022 à 15h30 par Dan Marciano

En coulisses, Leonardo a lancé les grandes manœuvres pour tenter de recruter Ousmane Dembélé. Le joueur, heureux en Catalogne, n'a pas écarté l'idée d'une prolongation au FC Barcelone.

Le dossier Ousmane Dembélé est sur la table de Joan Laporta depuis plusieurs mois. Le président du FC Barcelone espérait acter la prolongation de l'international français avant la fin de l'année 2021. Pour cela, le dirigeant avait enchaîné les rencontres avec son agent, Moussa Sissoko, pour tenter de parvenir à un accord. Une offre aurait été transmise au clan Dembélé, qui n'a pas hésité à la repousser. En effet, Sissoko estime que son client devrait toucher un salaire beaucoup plus important que celui proposé. Vexé par la réponse de l'agent, Joan Laporta aurait décidé de placer Dembélé sur la liste des transferts lors du dernier mercato hivernal. Une décision qui n'a pas été au goût du joueur, désireux de rester au FC Barcelone. Le champion du monde a décidé de poursuivre sa carrière en Liga, quitte à occuper les tribunes jusqu'au terme de son contrat. Il a fallu que Xavi plaide la cause du Français auprès de Joan Laporta pour éviter une telle sanction. Après son mois de janvier agité, l'ancien rennais a retrouvé le chemin des pelouses, mais va voir la question de son avenir revenir au centre des discussions.

Le Barça joue son va-tout pour Dembélé

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin prochain, Ousmane Dembélé voudrait poursuivre son aventure en Espagne et aurait fait le forcing pour que les discussions reprennent. L'international français a été entendu puisque son agent a récemment rencontré Mateu Alemany à Marrakech. Comme le confirme RMC Sport, d'autres rendez-vous ont eu lieu pour discuter de l'avenir du joueur. Les deux parties ont fait connaître leurs positions, mais n'ont pas encore évoqué la question cruciale du salaire selon les informations de Fabrizio Romano. Le FC Barcelone est conscient qu'il ne pourra pas s'aligner financièrement sur les offres d'autres gros clubs européens, mais pourrait le convaincre en lui proposant de devenir le joueur le mieux payé du vestiaire blaugrana. Dans ce dossier, un accord n'est pas encore d'actualité, mais le scenario d'une prolongation semble plus probable qu'il y a quelques semaines. « Avec Dembélé, on veut qu’il continue et le joueur veut continuer, donc on va voir si un accord peut être trouvé » a récemment confié Jordi Cruyff, conseiller technique du FC Barcelone.

L'offre du PSG dévoilée