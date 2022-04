Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Approché par Leonardo, Dembélé a une préférence pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 9h10 par Thomas Bourseau

Disposant d’une offre de contrat entre ses mains de la part du PSG, Ousmane Dembélé pourrait bien snober Leonardo, étant déterminé à prolonger au FC Barcelone.

Le feuilleton Ousmane Dembélé connaît son lot de rebondissements. En effet, alors qu’il fut un temps où il était question d’un départ de Dembélé çà l’issue de son contrat au FC Barcelone à la prochaine intersaison, une prolongation n’est clairement plus à écarter désormais selon la presse espagnole. Et ce, bien que le PSG, par le biais du directeur sportif Leonardo, ait formulé une offre de contrat assortie d’un salaire annuel de 17M€ au clan Dembélé, il se pourrait bien que le joueur reste de marbre face à la proposition du PSG.

Une offre du PSG, mais Dembélé privilégie le Barça !