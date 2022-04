Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tentative à 17M€ de Leonardo pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 29 avril 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone travaillerait sur sa prolongation de contrat, le PSG semblerait avoir contre-attaqué en formulant une proposition concrète de contrat au joueur et à son entourage.

Dans le cadre de la succession d’Angel Di Maria, Leonardo songerait à Ousmane Dembélé comme RMC Sport le révélait ces dernières semaines . Foot Mercato allait même plus loin en affirmant qu’un accord verbal aurait d’ores et déjà été passé entre le comité de direction du PSG et le clan Dembélé en cas de départ libre de tout contrat du FC Barcelone à la prochaine intersaison. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait même formulé une offre concrète de contrat destinée à Ousmane Dembélé.

Un contrat de 17M€ par an et une prime à la signature attendraient Dembélé au PSG !