Mercato - PSG : Un coup de main de Paredes pour cette piste XXL de Leonardo ?

Publié le 29 avril 2022 à 18h10 par Thomas Bourseau

Alors que la Juventus jugerait l’opération Sergej Milinkovic-Savic comme étant trop onéreuse, la Vieille Dame laisserait le champ libre à Leonardo pour le Serbe et privilégierait l’option Leandro Paredes dont le PSG souhaiterait se séparer.

Depuis quelque temps, Leonardo garderait un oeil avisé sur la situation de Sergej Milinkovic-Savic du côté de la Lazio où son contrat court jusqu’en juin 2024. Dès le mois de mai 2020, il était annoncé par le10sport.com que le directeur sportif du PSG avait dégainé une première offre au club romain pour s’attacher les services de l’international serbe. Finalement, Milinkovic-Savic est resté à la Lazio malgré les divers intérêts de clubs européens dont Manchester United et la Juventus. Et alors que Leonardo songerait à Sergej Milinkovic-Savic pour cet été en cas d’échec dans la course à la signature de Paul Pogba, la Vieille Dame laisserait le champ libre au PSG.

La Juventus laisse un boulevard au PSG pour Milinkovic-Savic !