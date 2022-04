Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme constat de Marquinhos sur Kylian Mbappé !

Publié le 29 avril 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Alors que le flou persiste quant à son avenir au PSG, son contrat courant jusqu’en juin prochain et son nom étant toujours lié au Real Madrid, Marquinhos a salué l’investissement total et le rendement de Mbappé cette saison au PSG malgré tout le bruit autour de sa situation.

Certes, Kylian Mbappé tarde à prendre sa décision finale au sujet de son avenir. Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, le champion du monde tricolore songe de plus en plus à l’idée de le prolonger par le biais d’un bail de courte durée comme le10sport.com vous le révélait en mars dernier bien qu’un engagement moral envers le Real Madrid avait été pris cet hiver toujours selon nos informations. Pour autant, son choix définitif n’est toujours pas clair. Ce qui aurait pu avoir un effet négatif sur ses performances avec le PSG au fil de la saison. Cependant, c’est tout le contraire qui s’est produit, Mbappé étant l’un des rares cadres de l’effectif du Paris Saint-Germain à régulièrement répondre présent que ce soit dans les gros rendez-vous comme lors des plus petits. Une régularité qui a impressionné Marquinhos qui n’a pas manqué de souligner cette situation délicate pour Kylian Mbappé.

«Même avec les circonstances qu’il a dans sa vie, dans sa décision, il est dangereux pour l’adversaire et il est très important pour nous»