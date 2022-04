Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Kamara !

Publié le 30 avril 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Alors qu’il s’approche de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara attise de plus en plus de convoitises à travers l’Europe.

Ou jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Ce qui semble certain, c’est que ce ne sera pas à l’Olympique de Marseille, son club formateur. Pablo Longoria a échoué à prolonger son contrat et à deux mois de la fin, un départ est devenu inévitable pour le défenseur ou milieu de 22 ans. En Espagne, on assure que l’Atlético de Madrid aurait déjà bouclé son arrivée depuis cet hiver, mais de nombreux autres clubs ont joint ce dossier brulant, notamment quelques cadors de Premier League. Cela serait notamment le cas de Chelsea, mais surtout d’Aston Villa, avec Steven Gerard qui se serait même déplacé pour observer le joueur de l’OM.

L’Inter veut relancer la piste Kamara !