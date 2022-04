Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après ses annonces fracassantes, Pochettino fait machine arrière !

Publié le 30 avril 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Mauricio Pochettino l’avait assuré à 100%, il serait toujours là au PSG la saison prochaine et avec Kylian Mbappé. Forcément, cela n’a pas manqué de faire réagir tout le monde. Mais après avoir prononcé ces mots, l’entraîneur du PSG a souhaité rectifié sa pensée.

En cette fin de saison sans enjeu sportif pour le PSG, il est surtout question de savoir à quoi ressemblera le club de la capitale. Bien évidemment, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son contrat. Va-t-il prolonger ? Préférera-t-il rejoindre le Real Madrid ? Il y a quelques jours, Mauricio Pochettino assurait à propos de Mbappé : « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses ». Et cela n’a pas été la seule grosse annonce de Pochettino. En effet, également dans l’incertitude pour son avenir au PSG, malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin avait assuré : « Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir ».

« Demain, c’est demain. Aujourd’hui, à 100% avec le PSG »