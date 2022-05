Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il encore une chance avec Kylian Mbappé ?

Publié le 3 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les préoccupations au Paris Saint-Germain, qui s’est lancé dans une course contre la montre pour le convaincre de prolonger son contrat. Selon vous, le PSG va-t-il y arriver ?

Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et pourra filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Un scénario catastrophe, que les propriétaires du club souhaitent absolument éviter ! Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que les discussions entre le PSG et Mbappé ont repris de plus belle et si un accord de principe existe avec le Real Madrid, un départ n’est pas encore acté. D’ailleurs, la mère de la star du PSG a fait le voyage jusqu’à Doha récemment pour y rencontrer le président Nasser Al-Khelaïfi, mais surtout le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du club parisien. Une rencontre très importante, puisque c’est Fayza Lamari qui gère les affaires contractuelles de son fils et elle entretiendrait d’excellentes relations avec les hauts dirigeants du PSG. Mais cela sera-t-il suffisant ?

La mère de Mbappé joue pour le PSG, mais le Real Madrid...

L’issue de ce dossier a très bien pu se jouer le 9 mars dernier, avec l’élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, face justement au Real Madrid. Soucieux de soigner sa sortie, Kylian Mbappé ne voudrait pas partir sur un échec et pourrait bien être tenté par un contrat de courte durée, afin de tenter une nouvelle fois de ramener la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG. En attendant, de l’autre côté des Pyrénées on ne semble pas du tout affectés par cela. Le Real Madrid continue à montrer une grande confiance concernant une arrivée de Mbappé à la fin de son contrat avec le PSG et il faut dire que plus le temps passe, plus cela semble se confirmer.



Alors, selon vous le Qatar a-t-il encore une chance avec Kylian Mbappé ?