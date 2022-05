Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyable révélation sur l’avenir de Leonardo !

Publié le 3 mai 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

Alors qu’un départ de Leonardo a régulièrement été évoqué dernièrement, la tendance serait en train d’évoluer pour le directeur sportif du PSG.

Suite à la claque reçue face au Real Madrid en Ligue des Champions, il était annoncé qu’une grande révolution allait être opérée au PSG cet été. Que ce soit dans le groupe, sur le banc de touche et même dans l’organigramme, des changements étaient annoncés. Il a notamment été question d’un possible départ de Leonardo. Revenu au PSG en 2019, le directeur sportif brésilien faisait de moins en moins l’unanimité au sein du club de la capitale ces derniers mois. De plus, il était expliqué que Zidane et Conte, pressentis pour remplacer Mauricio Pochettino, ne voulaient pas travailler avec Leonardo.

Un avenir… au PSG ?

Les jours de Leonardo au PSG étaient donc possiblement comptés. Mais aujourd’hui, la tendance pourrait totalement être différente pour l’avenir du directeur sportif brésilien. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, il serait de plus en plus envisageable de voir Leonardo rester au PSG cet été. Affaire à suivre…