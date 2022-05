Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a de la concurrence pour Thiago Motta !

Publié le 3 mai 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Alors que le nom de Thiago Motta serait haut dans la liste des options du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, d’autres clubs penseraient aussi à l’Italien.

Si Mauricio Pochettino n’est pas encore parti du PSG, cela ne serait plus qu’une question de jours maintenant. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié en fin de saison. La question est maintenant de savoir qui viendra le remplacer sur le banc du club de la capitale. Et outre les options Zinedine Zidane et Antonio Conte, celle menant à Thiago Motta plairait également beaucoup aux têtes pensantes du PSG. Actuellement sur le banc de La Spezia, l’Italien pourrait alors retrouver le Parc des Princes.

Motta est courtisé !