Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse fracassante pour Antonio Conte !

Publié le 3 mai 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet

Pour remplacer Mauricio Pochettino cet été, le PSG a été lié à Antonio Conte ces derniers temps. Cependant, Tottenham serait prêt à faire des folies pour conserver l'Italien.

Alors que la fin de saison approche, Mauricio Pochettino voit sa place être grandement remise en question. Alors qu’il ne fait plus l’unanimité, l’Argentin est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois. De son côté, le PSG scruterait le marché des transferts à la recherche d’un nouvel entraîneur et quelques rumeurs ont lié Antonio Conte au club de la capitale. Cependant, le10sport.com a révélé le 26 avril dernier qu’il n’y avait aucun contact entre la direction parisienne et l’Italien. De plus, un transfert de l’ancien de l’Inter pourrait se corser à cause de Tottenham.

Tottenham ne veut pas laisser partir Conte