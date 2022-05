Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour l'avenir de Sampaoli, Longoria a tranché !

Publié le 3 mai 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Un peu plus d'un an après son arrivée sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli semble avoir convaincu tout le monde à Marseille. A commencer par Pablo Longoria qui semble bien décidé à conserver son entraîneur en lui offrant une prolongation de contrat.

Il y a un peu plus d'un an, alors que l'OM s'était séparé d'André Villas-Boas, Pablo Longoria jetait son dévolu sur Jorge Sampaoli, son choix numéro 1 pour remplacer le Portugais. Le président marseillais a même accepté d'attendre quelques semaines pour que le Pelado débarque afin qu'il puisse terminer la saison avec l'Atlético Mineiro. Et visiblement, Pablo Longoria ne s'est pas trompé puisque l'OM réalise une saison aboutie en étant toujours en course en Ligue Europa Conférence avec une demi-finale retour à disputer contre Feyenoord jeudi, et surtout en se retrouvant idéalement placé pour terminer deuxième en Ligue 1 et ainsi se qualifier directement pour la Ligue des champions, la grande priorité du club phocéen. A trois journées de la fin de la saison, l'OM possède trois points d'avance sur Rennes et Monaco. Par conséquent, le bilan est positif ce qui laisse à penser que l'avenir de Jorge Sampaoli s'inscrira à Marseille. Bien que ces derniers jours, le technicien argentin fixait une grosse condition pour rester à l'OM. « Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe », assurait-il au micro du Canal Football Club .

Longoria lance les grandes manœuvres pour la prolongation de Sampaoli