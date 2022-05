Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier renfort est confirmé pour cet été !

Publié le 3 mai 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat au Sporting CP, Pablo Sarabia va faire son retour au PSG cet été comme le confirme Ruben Amorim, le coach du club portugais.

Barré par la concurrence dans le secteur offensif, Pablo Sarabia a quitté le PSG dans les dernières heures du mercato et a rejoint le Sporting CP sous la forme d'un prêt, pendant que Nuno Mendes faisait le chemin inverse. Au sein du club lisboète, l'ancien joueur du Séville FC réalise d'ailleurs une excellente saison où il s'est imposé comme un pilier du Sporting, au point d'être également très régulièrement utilisé par Luis Enrique avec la sélection espagnole. L'avenir de Pablo Sarabia fait donc parler puisque le PSG pourrait être tenté de le relancer tandis que l'Atlético de Madrid serait également intéressé.

Le Sporting scelle l'avenir de Sarabia