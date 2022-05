Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme appel du pied pour la succession de Payet !

Publié le 3 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Prêté à l'OM sans option d'achat, Amine Harit se verrait toutefois bien rester à Marseille et même succéder à Dimitri Payet à moyen terme.

Auteur d'une très belle saison, Dimitri Payet est toutefois plus proche de la fin de sa carrière que du début. Du haut de ses 35 ans, l'ancien joueur de l'ASSE a un contrat qui court jusqu'en 2024, mais petit à petit, l'OM pourrait avoir besoin d'un joueur capable de faire souffler Dimitri Payet. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'Amine Harit a débarqué l'été dernier en prêt en provenance de Schalke 04. Et bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, l'international marocain se dit prêt à assurer la succession de Dimitri Payet.

Harit se prépare à succéder à Payet