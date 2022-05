Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros danger est confirmé pour Tchouaméni !

Publié le 4 mai 2022 à 1h45 par Thomas Bourseau

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf au sein du milieu de terrain parisien et penserait entre autres à Aurélien Tchouaméni. Afin d’éventuellement remplacer Casemiro, le Real Madrid en pincerait également pour le joueur de l’AS Monaco.

Lors de la prochaine session de transferts, Leonardo compterait bien mener à bien un dossier qu’il jugerait prioritaire, à savoir le renforcement du milieu de terrain du PSG. Pour ce faire, les pistes menant à Paul Pogba ou encore à Casemiro auraient été activées. Pour ce qui est du joueur du Real Madrid, UOL Esporte a dévoilé ces dernières heures que le PSG cultiverait le désir de s’attacher les services du Brésilien. Le président Florentino Pérez aimerait rajeunir le milieu de terrain du Real Madrid et renflouer ses caisses au passage et songerait à compromettre les plans de son homologue du PSG Nasser Al-Khelaïfi par la même occasion. Un énième dossier aurait été ouvert par le PSG et il s’agirait d’Aurélien Tchouaméni, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2024.

Le Real Madrid bien dans le coup pour Tchouaméni !