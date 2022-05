Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet dans ce dossier brûlant !

Publié le 3 mai 2022 à 14h00 par La rédaction

Auteur d’une très bonne première saison avec les pros du FC Barcelone, Gavi devrait rapidement décrocher une prolongation de contrat avec le club catalan.

Sans aucun doute, Gavi fait partie des révélations de l’année au FC Barcelone. Formé à la Masia, il a effectué ses grands débuts avec l’équipe professionnelle cette année, et a disputé 36 matchs au total, pour 2 buts marqués. A seulement 17 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme un joueur essentiel du Barça, en produisant de bonnes et régulières performances sur le terrain, et a même découvert la sélection espagnole lors du Final 4 de la Ligue des Nations. Un talent impressionnant qui devrait être récompensé par son club.

Réunion Gavi / Barça à venir