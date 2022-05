Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Longoria fait une grosse annonce sur Sampaoli !

Publié le 3 mai 2022 à 9h10 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Jorge Sampaoli court jusqu'en juin 2023, l'entourage de Pablo Longoria confirme qu'une prolongation est bien dans les tuyaux.

Après un peu plus d'un an sur le banc de l'OM, le bilan de Jorge Sampaoli est plutôt positif. Et pour cause, le club phocéen s'apprête à disputer la demi-finale retour de la Ligue Europe Conférence et pointe actuellement à la deuxième place en Ligue 1 avec trois points d'avance sur Rennes et Monaco. Par conséquent, Pablo Longoria semble bien décidé à prolonger le contrat de son entraîneur comme l'explique un proche du président de l'OM.

«Une prolongation de Sampaoli est synonyme pour lui de stabilité et de continuité»