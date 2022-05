Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets prêt à lâcher Xavi ?

Publié le 3 mai 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

Capitaine du FC Barcelone depuis le départ de Lionel Messi, Sergio Busquets occupe une place importante dans l'équipe de Xavi. Mais le milieu de terrain espagnol serait tenté par une aventure en-dehors de l'Europe.

Pour se reconstruire, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts, mais aussi sur la jeunesse. D’ailleurs, Joan Laporta a donné à ce dernier point une place importante dans son projet sportif, afin de prévoir un avenir radieux sur le long terme pour le FC Barcelone. Cependant, le club catalan compte également sur certains de ses cadres pour partager leur expérience aux jeunes cracks blaugrana. Dans cette optique, Sergio Busquets, capitaine de Xavi, occupe une place occupe une place importante dans l’effectif du Barça . Mais l’Espagnol pourrait bien faire ses valises dès cet été.

Busquets est tenté par une aventure en MLS