Mercato - PSG : Le rêve du Qatar sur le point de voler en éclat avec Zidane ?

Publié le 3 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Zinedine Zidane pourrait éventuellement snober le Qatar et le poste d’entraîneur du PSG afin de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France comme la presse transalpine l’a souligné ces dernières heures.

Afin de tourner la page Mauricio Pochettino, les propriétaires qataris songent toujours à Zinedine Zidane et font de lui leur priorité comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier. Néanmoins, et bien que son conseiller Alain Miggliaccio ait fait le forcing auprès de Zidane pour qu’il accepte de rejoindre le PSG, une option qui lui plaît de plus en plus toujours selon le10sport.com, il ne faudrait pas spécialement s’attendre à une venue de Zinedine Zidane au PSG.

Zidane toujours emballé par l’Équipe de France !