Mercato - Barcelone : La vérité éclate pour ce dossier de Laporta !

Publié le 3 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Ce lundi, la future arrivée de Carlos Soler a été annoncée au FC Barcelone. Toutefois, la vérité n’aura pas mis longtemps avant de sortir pour le joueur de Valence.

Cet été, plusieurs arrivées sont prévues au FC Barcelone. D’ailleurs, celles d’Andreas Christensen et de Franck Kessié, en fin de contrat à Chelsea et au Milan AC, seraient déjà actées en coulisses. Mais alors que Xavi entend renforcer son effectif en profondeur, d’autres recrues sont attendues en Catalogne. Et ce lundi, le nom de Carlos Soler est notamment sorti. Aujourd’hui à Valence, le milieu de terrain serait en partance pour le Barça puisque selon AS , un accord existerait entre les deux à hauteur de 20M€.

Soler, c’est non !