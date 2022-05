Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réponse fracassante tombe pour cette recrue à 20M€ !

Publié le 2 mai 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Ce lundi, la presse espagnole a révélé l’existence d’un accord entre Valence et le FC Barcelone pour le transfert de Carlos Soler. De quoi faire vivement réagir le club Che.

Au FC Barcelone, on prépare du lourd pour le prochain mercato estival. Souhaitant renforcer l’effectif de Xavi en conséquence, Joan Laporta s’activerait déjà. Ainsi, les arrivées d’Andreas Christensen et Franck Kessié auraient déjà été bouclées, mais ça ne serait pas tout. En effet, ce lundi, AS assure que le Barça aurait également trouvé un accord avec Valence pour le transfert de Carlos Soler, moyennant 20M€.

Le démenti de Valence !