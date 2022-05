Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe sur l’avenir de Frenkie De Jong !

Publié le 2 mai 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Alors que le FC Barcelone aurait bouclé l’arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence, ne resterait maintenant plus qu’à se séparer de Frenkie De Jong.

Une nouvelle recrue pour le FC Barcelone ? Selon les informations de AS , le club catalan aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Valence pour le transfert de Carlos Soler, moyennant 20M€. A 25 ans, le milieu de terrain espagnol pourrait ainsi débarquer en Catalogne cet été, mais pour cela, il faudra faire de la place dans l’entrejeu. Les regards se tourneraient alors vers Frenkie De Jong. Pas forcément au top cette saison avec les Blaugrana, le Néerlandais serait poussé vers la sortie.

Un transfert à 70M€ ?