Mercato - PSG : Xavi a définitivement tranché pour Frenkie de Jong !

Publié le 2 mai 2022 à 7h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Frenkie De Jong serait considéré comme intransférable par le Xavi Hernandez qui compterait bien le conserver au FC Barcelone.

L’avenir de Frenkie De Jong en Catalogne a été remis en cause ces derniers jours. En effet, si l’international néerlandais est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026, celui-ci suscite beaucoup d’intérêt en Europe. Désireux de renforcer leur entrejeu lors du prochain mercato estival, Manchester United et le Paris Saint-Germain le suivraient de près. Alors que Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes pourraient faire leurs valises cet été, Leonardo souhaiterait attirer le joueur de 24 ans, mais le Barça ne verrait pas cela du même œil.

Frenkie De Jong est intransférable