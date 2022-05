Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a tout prévu pour son avenir…

Publié le 2 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo attendrait impatiemment de connaître la réponse définitive de Paul Pogba à son offre de contrat, le milieu de terrain de Manchester United devrait laisser mariner le directeur sportif du PSG et ses autres courtisans.

Au cours d’un entretien accordé à Téléfoot lors de la trêve internationale du mois de mars, Paul Pogba faisait savoir que toutes les options étaient encore ouvertes et à l’étude pour son avenir alors que son contrat à Manchester United expirera en juin prochain. Que ce soit une prolongation, un départ pour le PSG ou vers un autre, tout était encore possible. Et ce n’est pas L’Équipe qui dira le contraire, le quotidien sportif affirmant que l’offre de prolongation de contrat de Manchester United serait toujours sur la table pour la piste privilégiée de Leonardo pour le milieu de terrain du PSG.

Pogba jouerait la montre