Mercato - Barcelone : Ces révélations sur ce terrible échec à 8M€ !

Publié le 2 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Alors que l’Europe s’arrache aujourd’hui les services de Darwin Nunez, le FC Barcelone pourrait bien nourrir certains regrets avec l’Uruguayen.

Réalisant une saison exceptionnelle avec Benfica, Darwin Nunez pourrait bien ne pas s’éterniser du côté de Lisbonne. En effet, les plus grands clubs européens seraient sur les traces de l’Uruguayen, à l’instar du PSG, du Bayern Munich ou encore Manchester United. Les enchères pourraient ainsi grimper pour Darwin Nunez, qui aurait toutefois pu connaitre un destin différent. En 2020, à défaut de s’envoler pour Benfica, c’est au FC Barcelone qu’il aurait pu poser ses valises.

« Il était sur le point de partir »