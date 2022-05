Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Thiago Motta se confirme ?

Publié le 2 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Pour ce qui est de la succession de Mauricio Pochettino au PSG, l’option Thiago Motta serait bel et bien à l’étude.

Connaissant vraisemblablement actuellement ses derniers moments au PSG, Mauricio Pochettino laissera sa place sur le banc de touche à la fin de la saison. La question est alors de savoir qui viendra remplacer l’Argentin. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il est annoncé que Zinedine Zidane est la priorité du Qatar. En parallèle, le nom d’Antonio Conte revient de plus en plus pour prendre la relève au PSG. Et il ne faut également pas oublier Thiago Motta, ancienne figure du projet QSI.

« C’est un fils du PSG »