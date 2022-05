Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette bombe sur la suite du projet McCourt !

Publié le 2 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les bons résultats de Jorge Sampaoli cette saison sur le banc de l’OM, Pablo Longoria pourrait opérer à un changement d’entraîneur pour la suite du projet McCourt.

Interrogé début mars au micro de RMC Sport , le président de l’OM Pablo Longoria affichait un discours assez clair sur l’avenir de Jorge Sampaoli : « J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet », indiquait Longoria, alors que le contrat de Sampaoli court jusqu’en juin 2023 sur le banc de l’OM. Et le président marseillais pourrait pourtant réserver une grosse surprise en coulisses…

Un départ possible pour Sampaoli ?

Comme l’a révélé le JDD, Pablo Longoria n’exclut aucune option pour l’avenir de Jorge Sampaoli, et un éventuel départ semble donc plausible pour l’entraîneur argentin, à un an de la fin de son contrat avec l’OM. Longoria aurait certaines envies de changement cet été pour la suite du projet McCourt, et Sampaoli pourrait donc être concerné. Affaire à suivre…