Mercato - PSG : Pochettino en a remis une couche sur son avenir…

Publié le 2 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Visiblement agacé par les nombreuses spéculations au sujet de son avenir au PSG, Mauricio Pochettino reste malgré tout serein quant à sa situation personnelle.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino devrait être limogé par le PSG cet été, à un an de la fin de son contrat, et ainsi payer ses résultats d’ensemble plutôt décevants cette saison sur le banc du club de la capitale. Pourtant, le technicien argentin refuse de s’avouer vaincu dans son discours, et Pochettino a une nouvelle fois assuré au micro d’Europe 1 qu’il n’était pas perturbé par les rumeurs annonçant son départ du PSG.

« Je prends les rumeurs naturellement et calmement »