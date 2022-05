Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux menaces en vue pour Karim Benzema !

Publié le 2 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut d’élément indiscutable du Real Madrid cette saison, Karim Benzema pourrait subir de plein fouet les éventuelles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été au sein du club merengue.

Sacré champion d’Espagne et actuel demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Real Madrid doit en grande partie sa très bonne saison à son numéro 9, Karim Benzema. Le buteur tricolore de 34 ans, auteur de 42 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec la Casa Blanca , réalise la meilleure année de sa carrière et prouve à quel point il est devenu indispensable au sein du Real Madrid. Et pourtant, Benzema pourrait bien se retrouver menacé cet été…

Mbappé et Haaland pourraient le plomber

Comme l’a annoncé le quotidien AS dimanche, le Real Madrid aurait un accord de principe avec Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) qui a fait d’une arrivée dans la capitale espagnole sa priorité cet été, et la piste menant à Kylian Mbappé (23 ans, PSG) semble également en très bonne voie, d’autant que l’attaquant français arrive en fin de contrat. Karim Benzema pourrait donc voir débarquer deux concurrents XXL durant le mercato estival, ce qui menacerait alors logiquement sa place de titulaire au Real Madrid.