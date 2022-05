Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland suit les traces de Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 8h45 par Axel Cornic mis à jour le 1 mai 2022 à 8h48

Comme son homologue du Paris Saint-Germain, Erling Haaland pourrait débarquer au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

C’est l’été des prodiges. Alors qu’ils ont respectivement 21 et 23 ans, Erling Haaland et Kylian Mbappé vont être les gros dossiers du mercato ! La star du Paris Saint-Germain arrive en effet en fin de contrat et nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid. De son côté, le Norvégien a de nombreux clubs qui le suivent actuellement. C’est le cas du Real Madrid pour lui aussi, même si ces dernières semaines on parle surtout d’une offensive colossale de Manchester City, qui n’est d’ailleurs autre que l’ancien club de son footballeur de père.

Accord de principe entre Haaland et le Real Madrid